Wegen Brückenarbeiten wird die A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) am Wochenende voll gesperrt. Das gilt auch für die A656 zwischen Heidelberg und Mannheim.

Vollsperrung auf A6

Los geht es um 5 Uhr am Samstagmorgen zuerst auf der A6. Dort wird an der Brücke, die Balzfeld und Tairnbach (Rhein-Neckar-Kreis) über die A6 miteinander verbindet, ein Traggerüst aufgebaut. Deshalb wird die A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zwei Tage lang in beide Richtungen voll gesperrt. Von Samstag 5 Uhr bis Montag 5 Uhr. „Alles andere wäre aus Sicherheitsgründen nicht zu verantworten“, sagte der Pressesprecher des Baukonsortiums ViA6West, Michael Endres.

Brücke Balzfeld Die Brücke aus den 1960er Jahren war vergangenen September abgerissen worden. Seitdem rollt der Verkehr auf der Kreisstraße 4271 auf einer Ersatzkonstruktion aus Stahl – einem Provisorium. Das Traggerüst, das nun aufgebaut wird, soll später die Schalung der Brücke halten und muss neben 110 Tonnen Bau- und Spannstahl auch die 1600 Tonnen Beton aushalten, die für den Überbau der neuen Brückenkonstruktion nötig sind. (Quelle: ViA6 West)

Auch A656 zwischen Heidelberg und Mannheim gesperrt

Geduld ist auch auf der A656 gefragt. Wegen der Brückenerneuerung bei Mannheim-Friedrichsfeld ist die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Von Samstagnachmittag 14 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr ist die A656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim voll gesperrt. Eine Umleitung ist nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums ausgeschildert.

Auch Einschränkungen im Bahnverkehr

Wegen der Brückenbauarbeiten halten auch die Züge der Deutschen Bahn am Wochenende nachts nicht am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Zwischen Samstag 20:45 Uhr und Sonntag 5 Uhr, sowie Sonntag ab 18:20 Uhr bis Montag 5 Uhr, bittet die Bahn Reisende auf den Bahnhof Friedrichsfeld Süd auszuweichen.

Stand der Brückenbauarbeiten

Nachdem die ersten Stahlteile der nördlichen Brückenhälfte auf der A656 in den vergangenen Monaten zurückgebaut wurden, werden jetzt die verbliebenen Brückenteile über den Bahngleisen abgebaut. Unter dieser aktuellen Baustelle verlaufen zehn Bahngleise des Bahnhofes Mannheim-Friedrichsfeld.