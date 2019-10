per Mail teilen

Nach dem tödlichen Unfall auf der A 6 bei Hockenheim hat die Polizei die Fahrbahn wieder freigegeben. Dort war ein 50-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall auf der A6 ist ein Autofahrer ums Leben gekommen René Priebe

Laut Polizei war der Autofahrer mit seinem Wagen fast ungebremst auf einen Lastwagen am Stauende aufgefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Die A6 war stundenlang komplett gesperrt; der Verkehr wurde an den Unfallstelle vorbei geleitet.