Royaler Besuch heute in Heidelberg: Königin Silvia von Schweden weiht in ihrer Heimatstadt ein Haus für Kinder und Jugendliche ein, die Opfer von Gewalt oder Missbrauch wurden. Am Vormittag gab es einen Festakt.

Dauer 1:00 min Königin Silvia trifft Schaulustige auf dem Uniplatz Nach dem Festakt begegnet Königin Silvia auf dem Heidelberger Uniplatz Schaulustigen, die sie grüßen, oder ihr Geschenke überreichen.

Am Mittag hat Königin Silvia nach dem Festakt in der Neuen Universität den Uniplatz betreten und Grüße von Schaulustigen entgegengenommen.

Auf dem Heidelberger Uniplatz warteten hunderte Fans auf Königin Silvia SWR Matthias Wiest

Die in Heidelberg geborene schwedische Königin Silvia hat nach SWR-Informationen in der Stadt übernachtet. Sie nahm am Vormittag an einem Festakt in der Neuen Aula der Neuen Universität teil. Begleitet wurde sie dabei von Elke Büdenbender, der Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Dauer 0:21 min Königin Silvia beim Festakt in Neuer Universität Königin Silvia beim Festakt in Neuer Universität in Heidelberg.

Im Rahmen des Festaktes betonte Königin Silvia in ihrer Rede die Bedeutung des "Childhood-Hauses" in Heidelberg.

Dauer 0:43 min Königin Silvia zum "Childhood-Haus" In ihrer Rede beim Festakt in der Neuen Uni in Heidelberg sagte Königibn Silvia am Donnerstag zum Childhood-Haus:

Am Nachmittag steht die Einweihung des "Childhood-Hauses" in einem Gebäude des Alt-Klinikums im Stadtteil Bergheim auf dem Programm.

Begrüßung auf Heidelberger Uniplatz

Dazwischen wird Silvia, vermutlich gegen 12.15 Uhr, die Heidelberger Bürger auf dem Uniplatz begrüßen. Dies ist laut Stadt der einzige Programmpunkt, bei dem auch nicht geladene Gäste der Königin begegnen können.

Was ist das "Childhood-Haus"?

Das "Childhood-Haus" ist ein gemeinsames Projekt des Heidelberger Uniklinikums und der "World Childhood Stiftung". Diese Stiftung feiert dann am Abend auf dem Heidelberger Schloss auch noch ihr 20-jähriges Bestehen. Königin Silvia ist die Vorsitzende dieser Stiftung.

Das Childhood-Haus in Heidelberg "Das Childhood-Haus Heidelberg ist eine zentrale, interdisziplinäre Anlaufstelle, in der Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeuge von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden sind, versorgt werden. Ziel des Childhood-Hauses ist es, alle erforderlichen Untersuchungen, Beratungen und Befragungen in einer kinderfreundlichen Umgebung zeitlich gut koordiniert und schonend vorzunehmen, um eine mögliche Retraumatisierung oder Verzögerung in den Abläufen zu vermeiden. Das Childhood-Haus vereint Elemente einer Klinik, wie Untersuchungsräume, mit denen eines Gerichts, wie Befragungsräume. Dort werden Ärzte, Richter, Polizisten und Mitarbeiter des Jugendamts zusammenarbeiten. Das Childhood-Haus ist ein gemeinsames Projekt des Universitätsklinikums Heidelberg und der World Childhood Foundation. Ermöglicht wurde das Projekt durch die bedeutende Förderung der Klaus Tschira Stiftung." (Quelle: Uniklinik Heidelberg, World Childhood-Foundation, Klaus Tschira Stiftung)

Am Freitag wird die 75-Jährige dann in Bensheim (südhessischer Kreis Bergstraße) für ihre wohltätige Arbeit den diesjährigen Karl-Kübel-Preis der Bensheimer Stiftung für Kind und Familie entgegennehmen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

"Mit ihrer World Childhood Foundation kämpft sie gegen Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen." Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim

Der Preis wird seit 1990 jährlich an Prominente vergeben, die sich für Kinder und Familien engagieren. Er geht auf den Unternehmer Karl Kübel (1909-2006) zurück.

Königin Silvia war offiziell schon 1979 und 1986 in Heidelberg zu Gast

Nach Angaben der Stadt Heidelberg war Königin Silvia in der Vergangenheit bereits zwei Mal offiziell in ihrer Heimatstadt zu Besuch: 1979 am Rande eines Staatsbesuches und 1986, als die Ruprecht-Karls-Universität 600 Jahre alt wurde.

Königin Silvia und König Carl Gustaf während eines Besuchs am 22. März 1979 in Silvias Geburtsstadt Heidelberg. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa

Bürgerlicher Name der Königin: Silvia Renate Sommerlath

Schwedens Königin wurde am 23. Dezember 1943 in Heidelberg als Silvia Renate Sommerlath geboren. Sie ist seit dem 19. Juni 1976 mit Schwedens König Carl Gustaf verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine.