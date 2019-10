Angriff in Nordsyrien 500 Teilnehmer zu Kurden-Demo in Mannheim erwartet

Die Proteste gegen den türkischen Angriff auf Kurdengebiete in Nordsyrien gehen weiter. Für Samstag hat der kurdische Kulturverein eine Demonstration in der Mannheimer Innenstadt angemeldet - aber auch am Freitag gab es bereits eine Kundgebung.