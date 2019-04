2015 hat ein junger Mann vor einem Mannheimer Hotel einen Rentner niedergeschlagen, der auf den Gehweg stürzte und wenig später starb. Der Angeklagte beschrieb heute vor Gericht das Geschehen aus seiner Sicht.

Der 29-Jährige sagte, er habe an dem betreffenden Tag einen Banktermin gehabt. Er habe sein Handy für die Wegbeschreibung in der Hand gehalten. In einem Gedränge vor dem Dorint-Hotel habe er einen Schlag an der Schulter gespürt. Dabei sei ihm das Handy aus der Hand gefallen.

Renter stürzte zu Boden

Es sei zum Streit mit dem späteren Opfer gekommen. Der Angeklagte habe dann dem Rentner "eine Backpfeife" verpasst. Der Rentner fiel zu Boden und schlug mit dem Kopf auf den Gehweg auf. Der 29-Jährige flüchtete nach eigener Aussage aus Angst. Wie stark der Rentner verletzt war, habe er nicht wahrgenommen

Der Polizei nach "XY" gestellt

Nach dem Täter war auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" gesucht worden. Der 29-Jährige hatte sich daraufhin der Polizei gestellt.

Opfer erlitt Hirnblutung und kam nicht mehr zu Bewusstsein

Die Staatsanwaltschaft beschreibt den Schlag komplett anders. Er sei so heftig gewesen, dass der Rentner unter anderem mehrere Knochenbrüche im Gesicht erlitt. Wegen des Sturzes sei es zudem zu einer Hirnblutung gekommen. Diese Blutung sei nur zwei Tage später so stark geworden, dass der Mann ins Koma fiel. Er starb rund sechs Wochen nach dem Vorfall an einer Lungenentzündung, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.