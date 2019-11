Der Neckar-Odenwald-Kreis drängt weiter massiv auf den Ausbau der Neckarschleusen: Nur so könne langfristig ein Verkehrskollaps in der Region verhindert werden, hieß es am Mittwochabend im Verkehrsausschuss des Kreistags.

Das Jahrhundertprojekt ist inzwischen in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden und soll bis zum Jahr 2050 rund 2,8 Milliarden Euro kosten. Moderne Schiffe zu lang für aktuelle Schleusen Wenn die Schleusen zwischen Mannheim und Plochingen nicht ausgebaut und vor allem verlängert würden, sagte der Landrat des Neckar-Odenwald Kreises, Achim Brötel, bei der Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwochabend in Buchen, ginge immer mehr Verkehr vom Fluss auf die Straße. Ein Grund: Moderne Schiffe sind heute bis zu 135 Meter lang, die alten Neckarschleusen dafür allerdings zu kurz. Schon jetzt ist die Sorge groß, das Ladung von Transportschiffen in Mannheim auf Lkw verfrachtet wird, um weiter Richtung Heilbronn zu kommen. Insgesamt hofft man in der Region, dass die Bedeutung der vergleichsweise umweltverträglichen Güterschiffe zukünftig wieder deutlich zunehmen wird. Zukunft spricht für Neckar als Transportweg Klaus Michels vom Heidelberger Amt für Neckarausbau ist sich sicher: Der Weg auf dem Wasser wird in Zukunft eine deutlich größere Bedeutung haben als heute: "Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird ein weiterer Verkehrszuwachs prognostiziert. Autobahnen haben kaum noch freie Kapazitäten. Der Neckar hat dagegen noch sehr viel Kapazität." Klaus Michels, Heidelberger Amt für Neckarausbau