per Mail teilen

Der südliche Odenwald ist eines von vier Gebieten in Deutschland, in denen die Aesculap-Natter lebt und sich offenbar wohlfühlt. Die Population wächst. Das macht manchen Anwohnern Sorgen.

Das Tier ist streng geschützt, aber für so manchen Haus- und Gartenbesitzer sind die bis zu zwei Meter langen Schlangen unheimliche Mitbewohner und Grund zur Sorge. Dabei wird die Äskulap-Natter von Experten als harmlos und friedlich beschrieben. In Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) etwa wurden schon Nattern in Schlafzimmern, Heizungskellern oder Trafohäusern gefunden.