Auf der Deponie Sansenhecken in Buchen sind am Mittwochmorgen neun Tonnen Bauschutt aus dem Kernkraftwerk Obrigheim angeliefert worden. Das Material gilt als "freigemessen".

Der Bauschutt ist beim Rückbau von Bürogebäuden und Werkstätten auf dem Gelände des abgeschalteten Meilers angefallen und gilt als nicht radioaktiv, also freigemessen. Er soll in Buchen dauerhaft deponiert werden.

Dauer 01:12 min Atomkraftwerk-Bauschutt kommt nach Buchen Atomkraftwerk-Bauschutt kommt nach Buchen

Seit Jahren gab es Diskussionen um die Deponierung. Insgesamt sollen rund 2.500 Tonnen Bauschutt aus dem ältesten AKW des Landes Baden-Württemberg nach Sansenhecken transportiert werden. Das sind nach den Plänen des Kraftwerksbetreibers EnBW rund 300 Tonnen pro Jahr.

Strenge Kontrollen

Die erste Lieferung am Mittwochmorgen lief nach vorgegebenen Regeln ab: Der Bauschutt wurde dabei schon vor Wochen in Obrigheim genau unter die Lupe genommen, gemessen und verplombt. Am Zielort Sansenhecken wurde am Morgen die Verplombung kontrolliert, bevor das Material abgeladen werden durfte. Auch zwei Vertreter des Umweltministeriums waren bei der Anlieferung dabei.