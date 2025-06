Ein 81-jähriger Mannheimer ist bei einer Wanderung in den Tiroler Bergen in Österreich tödlich verunglückt. Er durchquerte eine Absperrung und stürzte einen Abhang hinunter.

Mannheimer stürzt Abhang hinunter

Ein 81-jähriger Mannheimer ist am Sonntag beim Bergwandern in Österreich einen steilen Abhang hinabgestürzt. Laut Polizei waren er und sein 77-jähriger Bruder in der Nähe von Neustift im Stubaital unterwegs. Die beiden Brüder durchquerten auf ihrer Wanderung einen Pfad. Dieser war wegen eines instabilen und bröckelnden Abhangs gesperrt. Die beiden Männer kletterten offenbar über das Absperrband. Dann stürzte der 81-Jährige aus noch ungeklärter Ursache rund zehn Meter in die Tiefe und landete in einem Bach.

81-Jähriger stirbt bei Wanderung in Tirol

Der jüngere Bruder hatte daraufhin einen Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur noch die Leiche des älteren Bruders bergen. Dieser starb noch am Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.