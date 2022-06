Nach einem Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Waldhof Anfang Juni ist der betroffene 80-jährige Fahrradfahrer in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Ein 21-jähriger Fahrer eines Sprinters hatte die Vorfahrt des Mannes missachtet und ihn frontal erfasst. Der Unfall geschah am 3. Juni an der Kreuzung Altrheinstraße und Wachtstraße.