per Mail teilen

Der vermisste 79-Jährige, nach dem die Polizei Heppenheim (Kreis Bergstraße) am ersten Weihnachtsfeiertag mit einer Öffentlichskeitsfahndung gesucht hatte, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Suche nach dem Mann wurde eingestellt. Laut Polizei wurde der Mann in Hannover in seinem Auto angehalten. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge wohlauf, teilte die Polizei mit.