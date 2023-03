per Mail teilen

Die Polizei hat einen 70-jährigen Sportschützen festgenommen. Er soll in seiner Wohnung in Sinsheim illegal Waffen gehortet haben - darunter mehrere Kriegswaffen.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Kriminalbeamte vor knapp einer Woche in der völlig vermüllten Kellerwohnung in Sinsheim 27 Schusswaffen entdeckt; darunter zwei vollautomatische Maschinenpistolen und ein Maschinengewehr. Vier ungesicherte Waffen wurden in einem Kühlschrank entdeckt - die anderen lagen frei zugänglich im Keller herum. Darüber hinaus stellten die Beamten zahlreiche Waffenteile und Patronen sicher. Für die Waffen und das Zubehör soll der 70-Jährige keine Erlaubnis besitzen.

Weitere Waffen in Philippsburg entdeckt

Bei dem Waffenfund in Sinsheim blieb es aber nicht: In der Wohnung des 70-jährigen Sportschützen in Philippsburg stellten die Beamten weitere 36 Waffen sicher. Dabei handelte es sich laut Polizei aber um legale Waffen, die ordnungsgemäß aufbewahrt wurden und bei der Waffenbehörde registriert sind.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden alle Waffen zur Prüfung an die Waffenbehörde übergeben. Ersten Ermittlungen zufolge ist der 70-Jährige von Waffen fasziniert und hat offenbar deshalb ein ganzes Arsenal illegaler Schusswaffen angesammelt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.