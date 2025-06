per Mail teilen

Vor einem halben Jahrhundert ist der Grundstein für ein psychiatrisches Krankenhaus in Mannheim gelegt worden, mitten in der Stadt. Vieles hat sich seitdem verändert.

Seit 50 Jahren gibt es die psychiatrische Einrichtung in Mannheim. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) liegt mitten in der Innenstadt. Verteilt auf mehrere Gebäude arbeiten hier mehr als 1.700 Menschen. Am Donnerstag wurde das Ganze mit einem Festakt im Mannheimer Schloss gefeiert. Unter den geladenen Gästen: Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) sowie die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne).

Insgesamt hat das ZI 400 voll- und teilstationäre Behandlungsplätze. Aufgenommen werden zum Beispiel Menschen mit Depressionen, Suchterkrankungen oder Schizophrenie. Das ZI begleitet jährlich mehr als 35.000 Fälle.

Es ist wichtig, dass Forschungsergbenisse auch in der Praxis Anwendung finden - zum Beispiel an Schulen - so Olschowski:

Wie hat sich die Arbeit verändert?

Der aktuelle Direktor des ZI, Anderas Meyer-Lindenberg, sagte im Rahmen der Feier, dass das Thema psychische Gesundheit aktueller denn je ist.

Es ist zunehmend im Diskurs angekommen, wie schwerwiegend psychische Erkrankungen sein können und wie wichtig es ist, sich dem anzunehmen.

Viele Jahrhunderte lang habe man psychisch kranke Menschen weggesperrt, außerhalb der Stadt, wo man sie nicht sieht, so Meyer-Lindenberg. Erst Mitte des 20. Jahrhundert habe sich der Gedanke durchgesetzt, dass eine derartige Behandlung den Menschen eher schadet als nutzt.

Zentralinstitut für seelische Gesundheit: Die ersten Jahre in den 1970ern

Am 8. April 1975 wurde das ZI in Mannheim als Landesstiftung des öffentlichen Rechts gegründet, im Herbst wurden die ersten Patientinnen und Patienten aufgenommen. Die Idee damals: Forschung, Lehre und klinische Praxis unter einem Dach vereinen. Gelebt wird seitdem das Prinzip der gemeindenahen Versorgung. Das heißt, den Menschen genau dort helfen, wo sie leben. Deshalb ist das ZI auch mitten in der Innenstadt entstanden.

Das Mannheimer ZI heute

Die über 1.000 Mitarbeitenden haben Schwerpunkte in verschiedenen Bereichen. Darunter zum Beispiel: Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychotherapie und Hirnforschung. Kern des ZI sind vier Kliniken: die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin sowie die Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin.

Seit den 1970er-Jahren ist das ZI stetig gewachsen. Aktuell entsteht ein Neubau auf dem Gelände, der noch mal mehr Therapiemöglichkeit schaffen soll. Denn ausreichend Platz gibt es nicht, kritisiert die Einrichtung selbst.

Um allen Menschen gerecht zu werden, die eine psychiatrische Behandlung brauchen, muss man Ressourcen sinnvoll einsetzten, sagt Meyer-Lindenberg:

Forschungsstandort ZI Mannheim

Als internationales Forschungszentrum kooperiert das ZI mit Einrichtungen auf der ganzen Welt. Das Institut erhält jährlich rund 20 Millionen Euro an Forschungsgeldern vom Land Baden-Württemberg. Hinzu kommt in etwa noch mal der gleiche Betrag aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus Stiftungen. Das ZI sei ein führendes Institut in Europa, lobte Olschowski.

Seit 2004 gibt es am ZI Mannheim ein Tierhaus. Dort werden zum Beispiel Tests an Mäusen und Ratten durchgeführt. In Experimenten wollen die Forschenden verstehen, wie Botenstoffe im Gehirn funktionieren. Eine kleine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten hatten am Donnerstag gegen die Versuche vor den Toren des Mannheimer Schlosses demonstriert. Darunter Vertreter und Vertreterinnen der Tierschutzpartei Mannheim sowie des Vereins Ärzte gegen Tierversuche.