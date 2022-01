per Mail teilen

In Heidelberg wird ein 26-jähriger Mann vermisst. Laut Polizei hat er am 3. Januar seine Wohnung verlassen und am vergangenen Freitag zuletzt Kontakt mit seiner Familie - vermutlich hat er sich bei diesem letzten Kontakt aus der Vorderpfalz gemeldet. Seither verliert sich seine Spur. Laut Polizei ist das Verhalten des Vermissten nach bisherigen Erkenntnissen ungewöhnlich. Sie bittet um Hinweise. Der Vermisste ist etwa 1 Meter 83 groß und schlank, hat blonde kurze Haare, einen blonden Bart und blaue Augen.