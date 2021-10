24-Jähriger stoppt in Schriesheim betrunkene Falschfahrerin

per Mail teilen

Eine Autofahrerin ist in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) betrunken auf der falschen Spur unterwegs gewesen. Dem engagierten Einsatz eines 24-Jährigen ist es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist.

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in Schriesheim eine völlig betrunkene Autofahrerin gestoppt und sie damit an einer Weiterfahrt gehindert. Laut Polizei war der 24-Jährige im Schriesheimer Branichtunnel Richtung Wilhelmsfeld unterwegs, als ihm die 56-Jährige als Falschfahrerin entgegenkam. Um einen Zusammenprall zu verhindern, musste er eine Vollbremsung machen.

24-Jähriger nimmt die Verfolgung auf

Der Mann wendete sofort sein Auto und nahm die Verfolgung der Frau auf. Die hatte offenbar Mühe geradeaus zufahren. Stattdessen fuhr sie in Schlangenlinien weiter. Am Tunnelausgang überholte er die Frau und bremste sie aus. In einer Nothaltebucht kamen beide schließlich zum Stehen. Dort hielt er die 56-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt

Die Frau musste anschließend mit zum Polizeirevier Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sind beschlagnahmt worden.