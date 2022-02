Ein 22-jähriger Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Mannheim in Untersuchungshaft. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim soll er am Dienstagabend vor einem Hotel in der Augustaanlage mit einem Messer auf einen 21-jährigen eingestochen haben. Das 21 Jahre alte Opfer erlitt drei Stichverletzungen im Brustbereich und am Bein. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr.