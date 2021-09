Wie der Terror das Deutsch-Amerikanische Zusammenleben veränderte

Als ich am 11. September 2001 gegen 15 Uhr aus der Schule nach Hause kam, dachte ich wirklich nicht an die Angst vor Krieg und Terror in der Welt. Sondern an Mathe und Physik. Kursarbeiten standen an.

Als ich die Tür aufschloss, hörte ich schon amerikanische Stimmen. Wie so viele Menschen saß auch meine Mutter da bereits vor dem Fernseher. CNN lief. In der linken Hand die Fernbedienung, in der rechten Hand das Telefon. Der Daumen auf der Wahlwiederholungstaste. Dort eingespeichert: Die Nummer eines Hotels in New Jersey.

Mein Vater war nämlich in New York City. Gemeinsam mit einer kleinen Reisegruppe. Geplant war auch ein Besuch der Aussichtsplattform des WTC. Aber war das heute? Am 11. September? Wir waren uns nicht sicher. Telefonisch war nichts zu machen. Auch die Schwester meiner Mutter samt Familie in Oklahoma City war nicht zu erreichen.

Und dann: Das zweite Flugzeug. Live. Vor unseren Augen. Ein Alptraum. "Wollten die heute oder morgen hoch?" Diese Frage beschäftigte uns noch viele Stunden, während wir hoffend und bangend vor dem Fernseher saßen. Wahlwiederholung. Kein Freizeichen. Andere Nummer. Kein Signal. Immer und immer wieder.

Die Nachrichten überschlugen sich. Völliges Informationschaos. ARD-Journalist Ulrich Wickert oder auch sein Kollege Peter Klöppel bei RTL versuchten das Unglaubliche einzuordnen, begreifbar zu machen. Damit sollten sie scheitern an diesem Tag. Verständlicherweise. Es folgten die schrecklichen Bilder aus Washington und der, wie man später erst herausgefunden hatte, absichtlich durch Passagiere herbeigeführte Absturz einer Maschine bei Shanksville. Die Welt schien den Atem anzuhalten. Wir auch.

Als irgendwann nachts gegen halb vier das Telefon klingelte, saßen meine Mutter und ich noch immer vor dem Fernseher. Glücklich und todtraurig zugleich. Mein Vater lebte. Hatten wir uns überhaupt einmal bewegt? Niemals hätte ich mir mehr gewünscht, die Gedanken um Mathe- und Physik-Klausuren kreisen lassen zu müssen. Aber zumindest an diesem Tag hatte die Angst vor Krieg und Terror gesiegt.

Torben Degen.