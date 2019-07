Jahrelang hat ein 42-Jähriger ein Mädchen sexuell missbraucht. Jetzt hat ihn das Heidelberger Landgericht zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Die Taten liegen bis zu 20 Jahre zurück. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann von 1999 bis 2004 mehrfach an seinem Opfer vergangen. Zu Beginn der Misshandlungen war das Mädchen sieben Jahre alt. Es lebte damals bei Pflegeeltern im Odenwald, die es später auch adoptierten. Der Angeklagte ist ein Neffe des Ehepaars. Laut Staatsanwaltschaft hat er das Kind mehrfach bei Familienfeiern unter anderem in der Abstellkammer missbraucht. Zu einem weiteren Fall kam es bei einer Konfirmationsfeier im März 1999 in der Toilette eines Gasthauses in Heiligkreuzsteinach, so die Staatsanwaltschaft.

Seit 2018 in Untersuchungshaft

Trotz der Misshandlungen habe das Opfer später die Beziehung zu dem Mann fortgesetzt. Sie habe ihn gern gehabt, sagte sie der Richterin. Erst in einer Psychotherapie konnte die heute 28-Jährige darüber sprechen und sich schließlich auch ihren Adoptiveltern offenbaren. Ende 2018 wurde der Mann dann verhaftet. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

21 Fälle

Die Jugendschutzkammer verurteilte den Mann jetzt wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 21 Fällen. Er hatte in dem nichtöffentlichen Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. Außerdem hat er sich bereiterklärt, der Frau 18.000 Euro als Entschädigung zu zahlen.