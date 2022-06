per Mail teilen

Eine 19-Jährige ist Sonntagnacht in Heidelberg auf dem Nachhauseweg von einem bislang unbekannten Täter angegriffen worden. Nach Polizeiangaben war er der Frau gefolgt, sprach sie an und stieß sie zu Boden. Dabei verletzte sie sich. Er soll sie bedroht und mit einer Glasflasche nach ihr geworfen haben. Durch die herumfliegenden Glassplitter erlitt die junge Frau Schnittwunden am Bein. Die Polizei fahndet wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem Phantombild öffentlich nach dem Mann.