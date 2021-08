Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt vor einem Streifenwagen geflüchtet. Nach Polizeiangaben war der junge Mann am Montagmorgen an einem Streifenwagen vorbeigefahren. Plötzlich schaltete er das Licht aus, gab Gas und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Anschließend raste er mit bis zu 120 Stundenkilometern durch den Stadtteil Neckarstadt, über die Kurpfalzbrücke und durch die Oststadt. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und führte riskante Fahrmanöver durch. Schließlich verließ er sein Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Neuostheim. Ein Polizist überwältigte ihn und brachte ihn aufs Revier. Ein Drogentest fiel positiv aus. Außerdem hat der 19-Jährige keinen Führerschein.