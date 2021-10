Ein 16-Jähriger soll am Dienstagabend in einem Supermarkt in Hockenheim elf Flaschen Champagner gestohlen haben. Laut Polizei packte er den Alkohol in seinen Rucksack und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Als ihn ein Ladendetektiv vor dem Geschäfts zur Rede stellte, schubste er ihn weg und wollte flüchten. Als ein zweiter Detektiv dazu kam, kam es zu einer Rangelei. Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Der 16-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.