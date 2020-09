per Mail teilen

Ein 15-Jähriger hat nach Polizeiangaben am Wochenende eine Reisegruppe am Mannheimer Hauptbahnhof attackiert und einen Mann bewusstlos geschlagen. Es war offenbar kein Einzelfall.

Wie die Bundespolizei mitteilt, ereignete sich die Tat am späten Samstagabend. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, war der Jugendliche auf der Rampe am Ausgang zum Lindenhof auf eine Reisegruppe zugegangen. Wie die Polizei aus Videoaufzeichnungen ermittelt hat, hatte ein bislang unbekannter Begleiter des Jugendlichen noch versucht den 15-Jährigen zurückzuhalten. Dieser habe sich jedoch befreien können und einen 52-jährigen Mann in der Gruppe angegriffen und bewusstlos geschlagen.

Jugendlicher greift auch Polizisten an

Durch umstehende Reisende seien weitere Angriffe verhindert worden, woraufhin der 15-Jährige und sein Begleiter flüchteten. Eine Polizeistreife suchte nach dem Täter. Als ihn ein Polizist auf der anderen Bahnhofsseite anhand der Beschreibung erkannte und ihn stellen wollte, griff der 15-Jährige auch den Polizisten mit Schlägen und Tritten an. Gemeinsam mit einem hinzukommenden Kollegen sei der mutmaßliche Schläger überwältigt worden. Ein Beamter sei leicht verletzt worden.

Schon vorher Passanten angegriffen

Ein Atem-Alkoholtest ergab bei dem Jugenlichen einen Wert von rund 1 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe. Das 52-jährige Opfer kam in eine Krankenhaus.

Wie aus weiteren Video-Auswertungen hervorgeht, hatte der 15-Jährige schon zuvor am Bahnhof Passanten angegriffen und offenbar auch verletzt. Zeugen oder Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.

Der Jugendliche muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung verantworten. Sein Begleiter wird derzeit ermittelt. Auch gegen ihn werden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet.