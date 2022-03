Ein 14-Jähriger ohne Führerschein hat in Mannheim einen Unfall mit einem fremden Roller gebaut. Laut Polizei kam der Jugendliche leicht verletzt in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge sei er in der Nacht zuvor gegen ein geparktes Auto gestoßen und gestürzt. Anwohner alarmierten die Polizei, die den 14-Jährigen in einem Gebüsch entdeckte. Wem der Roller mit Totalschaden gehört, war anfangs unklar.