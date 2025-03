Am Tag nach der Amokfahrt sind Mannheim und auch die Region noch in Schockstarre. Am Montagmittag war ein Auto durch die Fussgängerzone gerast. Zwei Menschen verloren ihr Leben, eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann. Es gab auch mehrere Verletzte. Gegen den 40-jährigen Täter wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.