Wangen im Allgäu: Mann verletzt Kind in Supermarkt mit Messer

Ein vier Jahre altes Mädchen ist in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Die Polizei nahm einen 34-Jährigen fest.

Ein Mann hat nach Angaben der Polizei eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 34-Jähriger, wurde nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag festgenommen, teilte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit. Das Motiv des Mannes und der genaue Hergang der Tat waren zunächst unklar.

Verletztes Kind nach Operation in stabilem Zustand

Das Kind wurde den Angaben zufolge in eine Klinik gebracht und dort operiert. Es befinde sich derzeit in einem stabilen Zustand.

Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das vierjährige Mädchen zu und verletzte es mit einem Messer.

Laut Polizei hatte ein Zeuge in dem Discounter das Geschehen bemerkt, dem Angreifer das Messer abgenommen und die Polizei verständigt. Später sei der Mann widerstandslos festgenommen worden. Ungeklärt war zunächst auch, ob er das Kind kannte.

Noch keine Auskunft zu Eltern des Kindes

Zu den Eltern des Kindes konnte die Polizei auf SWR-Anfrage in der Nacht noch keine Auskunft geben. Weitere Details will die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen bekannt geben.