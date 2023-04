Ein 62-Jähriger sitzt in Kenia in U-Haft. Nach Recherchen von SWR und "DER SPIEGEL" soll er sich dort im Rahmen eines Hilfsprojekts an mehreren Jungen vergangen haben.

Im Rahmen eines landwirtschaftlichen Hilfsprojekts in Afrika soll sich ein 62 Jahre alter Mann, der aus Heilbronn stammt, an mindestens neun minderjährigen Jungen vergangen haben. Das haben Recherchen von SWR und "DER SPIEGEL" ergeben. Im Februar war er in Kenia verhaftet worden.

Laut Anklage soll der Mann Jungen auf seinen Projekthof eingeladen und beherbergt haben. Dort und an anderen Orten soll es ab 2006 zu teils jahrelangem Missbrauch gekommen sein. Der Anwalt des Beschuldigten ließ eine Anfrage dazu unbeantwortet. Während eines Gerichtstermins hatte der 62-Jährige die Vorwürfe abgestritten.

Der Projekthof des Angeklagten in Kenia. Dort und an anderen Orten soll es zu teils jahrelangem Missbrauch gekommen sein. SWR

Schon 2016 zwei Missbrauchsfälle anerkannt

In der Heimatregion des Mannes in Heilbronn wurden jahrelang für dessen Projekt Spenden gesammelt - allein von den "Sternsingern" rund 280.000 Euro. 2016 hatte das Bistum Rottenburg-Stuttgart zwei Missbrauchsvorfälle in Zusammenhang mit dessen früherer Tätigkeit als Ehrenamtlicher in der Jugendarbeit anerkannt. Von privater Seite wurde das Projekt des Mannes noch bis 2021 unterstützt.