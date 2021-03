per Mail teilen

Der Filterspezialist und Autozulieferer Mann + Hummel stellt die Produktion an seinem Hauptsitz in Ludwigsburg Ende 2022 ein. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Geschäftsführung und Betriebsrat hätten sich auf ein für alle Seiten tragfähiges Ergebnis verständigt. Rund 400 Beschäftigte sind von der Schließung des Werks betroffen. Sie war vergangenen Sommer angekündigt worden, bislang stand aber kein Zeitpunkt fest. Das Werk existiert seit fast 70 Jahren, hatte sich nach Angaben des Unternehmens zuletzt aber als nicht mehr wettbewerbsfähig erwiesen. Firmensitz sowie Forschung und Entwicklung sollen in Ludwigsburg bleiben.