per Mail teilen

Am Sonntagabend haben Polizeikräfte in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf einen 48-Jährigen geschossen, der zuvor seine Partnerin und das gemeinsam Kind mit einer Schrotflinte bedroht hatte. Anschließend sei der der Mann samt Waffe durch den Ort gelaufen und habe dort auch die Beamten bedroht.