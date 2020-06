Am Samstagnachmittag wurde ein 32-jähriger Mann mit einem Geschoss aus einer Luftdruckwaffe verletzt. Laut Polizei lief er über eine Fußgängerbrücke und verspürte plötzlich einen starken, stechenden Schmerz im rechten Bein. Er begab sich daraufhin in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass in seiner Wade ein Projektil steckte. Dieses musste operativ entfernt werden musste. Die Begutachtung des Projektils ergab, dass es sich um ein "Diabolo" handelt. "Diabolos" werden als Geschosse in Luftdruckwaffen verwendet. Wer auf ihn geschossen hat, konnte der Mann nicht sagen. Er hatte weder etwas gehört noch gesehen. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Ein Polizeisprecher sagt dem SWR, man gehe nicht unbedingt von einem vorsätzlichen Angriff aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.