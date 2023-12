Malterdingerin bekommt Bundesverdienstorden

per Mail teilen

Carola Grasse engagiert sich seit vielen Jahren für jüdische Geschichte und Kultur in Emmendingen. Jetzt wurde sie dafür in Berlin mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet.

Carola Grasse ist am Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Damit wurde sie für ihr Engagement für die jüdische Geschichte und Kultur in Emmendingen gewürdigt. Der Verdienstorden ist einer der höchsten, den es in Deutschland für ehrenamtliches Engagement gibt. Die Zeremonie zur Verleihung der Verdienstorden im Schloss Bellevue stand unter dem Motto "Zukunft des Ehrenamtes".