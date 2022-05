DGB: "Müssen über Vermögensabgabe reden"

Am Tag der Arbeit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Ulm neben Lohnerhöhungen auch die Wiedereinführung einer Vermögensabgabe gefordert. Es brauche mehr Gerechtigkeit, so die Gewerkschaft am Sonntag.

Sendung am So. , 1.5.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW