Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 49-Jährigen in Mannheim haben am Mittwoch Hunderte Menschen bei einer Mahnwache des Toten gedacht. Der Mann hatte am Samstag Polizisten mit einem Messer bedroht - daraufhin soll ein Beamter geschossen und ihn dabei so verletzt haben, dass er im Krankenhaus verstarb. Zu der Mahnwache hatte eine Initiative aufgerufen, die sich gegründet hatte, als im Mai 2022 schon einmal ein psychisch kranker Mann in Mannheim infolge eines Polizeieinsatzes starb.