In vielen Teilen Baden-Württembergs haben Landwirte ihre Proteste gegen die Politik der Bundesregierung fortgesetzt. Im Zollernalbkreis und im Kreis Reutlingen stellten Unbekannte Heuballen mit Galgen und selbstgebastelten Ampeln an Stricken auf. In Mühlenbach im Ortenaukreis versammelten sich rund 500 Menschen am Mittwochabend zu einer Mahnwache.