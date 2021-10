Mahle-Beschäftigte protestieren in Stuttgart

per Mail teilen

Die Gewerkschaft IG Metall hat Beschäftigte des Autozulieferers Mahle zu größeren Protesten aufgerufen. Sie fürchtet weiteren Stellenabbau und Werksschließungen.

Die Auseinandersetzung um die Sicherung der Arbeitsplätze beim Automobilzulieferer Mahle spitzt sich zu. Die Mahle-Beschäftigten fürchten um ihre Jobs. Der Stuttgarter Autozulieferer ist die Nummer Vier der Branche in Deutschland, war aber in den vergangenen Jahren wirtschaftlich ins Trudeln geraten. Teils tiefrote Zahlen sind der Grund, warum Stellen gestrichen und Werke geschlossen werden sollen. Erst diesen Sommer gelang Mahle der Sprung zurück in die Gewinnzone.

Klima-Sparte befürchtet Arbeitsplatzverlagerung nach Osteuropa

Die Angst der Mahle-Beschäftigten - vor allem der Klima-Sparte in Stuttgart-Feuerbach, Vaihingen und Mühlacker - ist, dass sie am Ende "kaputtgespart" und ihre Werke auf kurz oder lang geschlossen werden. Sie befürchten, dass ihre Arbeitsplätze nach Polen verlagert werden, in Ostrow/Polen hat Mahle auch ein Werk.

Protestaktionen vor Mahle-Standorten

Unter der Überschrift "Ohne Zukunft sehen wir schwarz" wollen sich die Beschäftigten daher am Mittag zur symbolischen Uhrzeit um fünf vor zwölf zu einer Kundgebung vor dem Verwaltungsgebäude der Klimasparte in Stuttgart-Feuerbach versammeln. Die Gewerkschaft IG Metall rechnet mit über tausend Teilnehmenden.

Am Nachmittag soll es vor der Mahle-Unternehmenszentrale in Stuttgart-Bad Cannstatt eine weitere große Protest-Kundgebung geben.

Mahle selbst erklärte zu den Protesten, man halte "Zeitpunkt und Umfang für unglücklich gewählt", schließlich würden aktuell Gespräche mit Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretern laufen.