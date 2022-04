Mafia-Ermittlung in BW zu langsam? SPD vermutet absichtliche Verzögerung

Das Ganze dreht sich um den Mafia-Fall des Promiwirts Mario L., der wegen Mitgliedschaft in der Mafia-Organisation 'Ndrangheta mittlerweile in Italien zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist. Mario L. hatte in den Neunzigerjahren für Schlagzeilen in Baden-Württemberg gesorgt, denn zu den Stammgästen in seiner Pizzeria in Stuttgart-Weilimdorf gehörte der damalige CDU-Fraktionschef und spätere Ministerpräsident Günter Oettinger. Der umtriebige Wirt richtete für die CDU-Fraktion kalabrische Abende aus und stand schon damals im Verdacht, für die 'Ndrangheta tätig zu sein. Die Ermittlungen liefen allerdings ins Leere, außer einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung.

Erst 20 Jahre später war der Verdacht so konkret, dass Mario L. Anfang des Jahres 2018 im Zuge einer Großrazzia in Italien und Deutschland mit Dutzenden weiterer Tatverdächtiger festgenommen wurde. Es ging um Geldwäsche und eine besondere Form der Schutzgelderpressung: Gastwirte wurden gezwungen, bestimmte Produkte zu überhöhten Preisen abzunehmen. Die Frage ist nun, ob die Ermittlungen in Baden-Württemberg schnell und intensiv genug geführt worden sind.

Im November 2016 ist ein Rechtshilfeersuchen der italienischen Ermittlungsbehörden bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingegangen. Dazu schreibt das Innenministerium jetzt: Aus der zunächst eingeholten Übersetzung habe sich ergeben, dass sich das Ersuchen auf zwei nicht im württembergischen Landesteil wohnhafte, italienische Staatsangehörige bezog, die im Auftrag der 'Ndrangheta möglicherweise in Hessen Weinbauprodukte absetzen sollten. Demnach sei die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Stuttgart für die Erledigung des Ersuchens fraglich gewesen. Erst nach einem halben Jahr, im Juli, gab es eine persönliche Besprechung mit den Italienern und im November 2017, das heißt ein Jahr nach Eingang des Rechtshilfeersuchens, wurde ermittelt.