Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Freiburg gegen den Vorstoß der Union zu Nicht-Regierungs-Organisationen demonstriert. Sie sehen darin einen Angriff auf zivil-gesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus. In einer Anfrage an die Bundesregierung wollen CDU und CSU wissen, ob staatlich geförderte Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace parteipolitisch neutral sind.