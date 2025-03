per Mail teilen

Heute ist die erste Sitzung des neuen Bundestags. Dabei sind auch 79 Abgeordnete aus BW. Die meisten sind über 40, nur zwei jünger als 30 - sie kommen von den Grünen und der AfD.

Am Dienstag kommt der frisch gewählte Bundestag zum ersten Mal in Berlin zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. 79 Abgeordnete kommen diesmal aus Baden-Württemberg - im letzten Bundestag waren 102 Bundestagsabgeordnete aus dem Land vertreten. Doch auch der Bundestag insgesamt ist kleiner geworden. Aufgrund einer Wahlrechtsreform hat er statt 733 jetzt nur noch 630 Mitglieder.

Aus welchen Parteien kommen die jüngsten Abgeordneten

Die jüngste Abgeordnete aus Baden-Württemberg kommt von der AfD: Diana Zimmer ist 26 Jahre alt und Berufspolitikerin. Die gebürtige Pforzheimerin zieht zum ersten Mal in den Bundestag ein. Außer ihr ist nur noch Zoe Mayer von den Grünen unter 30. Die promovierte Wirtschaftsingenieurin aus Karlsruhe ist 29 Jahre alt. Die Mehrheit (59 Abgeordnete) ist älter als 40 Jahre. Der älteste Bundestagsabgeordnete für Baden-Württemberg ist Jürgen Koegel von der AfD, der 66 Jahre alt ist. Insgesamt sind 14 BW-Vertreter älter als 60 Jahre.

Wie hoch ist der Frauenanteil der BW-Abgeordneten?

Der Frauenanteil der BW-Abgeordneten im 21. Bundestag liegt bei 32,9 Prozent: 26 Frauen und 53 Männer aus dem Land sind dort vertreten. Damit ist Baden-Württemberg ein wenig besser als der Schnitt: Schaut man auf das gesamte Parlament liegt der Frauenanteil bei 32,4 Prozent. Der Frauenanteil im vorherigen Bundestag war etwas höher mit 34,8 Prozent.

Welche Partei hat die meisten weiblichen Abgeordneten?

Am gerechtesten sieht die Verteilung der Abgeordneten aus Baden-Württemberg bei der Linken aus: Sie hat insgesamt 6 Abgeordnete im Bundestag, je 3 Männer und 3 Frauen. Bei den Grünen überwiegt der Frauenanteil - von 12 Vertretern sind 8 Frauen. Die SPD schickt 13 Abgeordnete nach Berlin, darunter 7 Frauen. Bei der CDU sind es von 29 Vertretern 5 Frauen und für die AfD sitzen drei Frauen von insgesamt 19 BW-Abgeordneten im neuen Bundestag.

Wer aus BW könnte in einer Bundesregierung aus Union und SPD eine Rolle spielen?

Für Posten in einer möglichen künftigen Bundesregierung von Union und SPD unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) werden auch einige Namen aus Baden-Württemberg gehandelt. So gehen Beobachter davon aus, dass Merz‘ enger Vertrauter Thorsten Frei (CDU) aus dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar einen zentralen Posten besetzen dürfte. Im alten Bundestag war Frei der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion - nun könnte er Merz als Chef der Unionsfraktion ablösen. Aber auch der Posten des Kanzleramtschefs oder der Job des Bundesinnenministers gelten als Möglichkeiten für Frei.

Chancen auf ein Ministerinnenamt könnte auch SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken aus dem Wahlkreis Calw haben. Esken allerdings hat in ihrer Partei keinen leichten Stand, immer wieder wird aus den eigenen Reihen Kritik an ihr laut. Auch ist noch nicht ausgemacht, welche Ministerien überhaupt CDU und CSU und welche die SPD bekommen würden.

Daneben dürften bei der CDU wohl BW-Generalsekretärin Nina Warken und die stellvertretende Generalsekretärin der Bundes-CDU, Christina Stumpp, sowie Andreas Jung (Wahlkreis Konstanz), Steffen Bilger (Wahlkreis Ludwigsburg) und Ronja Kemmer (Wahlkreis Ulm) Chancen auf Posten haben - etwa als Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Bei der SPD könnte ein solcher für die Sozialpolitikerin Katja Mast aus dem Wahlkreis Pforzheim drin sein. Sie leitet in den Koalitionsverhandlungen die Arbeitsgruppe für Arbeit und Soziales und war im alten Bundestag zuletzt Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion.

Wie viele wurden in BW gewählt?

32 Direktkandidatinnen und Direktkandidaten wurden in Baden-Württemberg gewählt. Allerdings galt bei dieser Bundestagswahl erstmals das neue Wahlrecht Es sieht vor, dass siegreiche Kandidaten aus den Wahlkreisen nur dann auch in den Bundestag einziehen, wenn ihre Partei genügend Zweitstimmen erhalten hat - die sogenannte Zweitstimmendeckung. In Baden-Württemberg waren davon sechs Wahlkreise betroffen.

Wie viele Abgeordnete ziehen über die Landesliste in den Bundestag ein?

47 baden-württembergische Vertreterinnen und Vertreter wurden über die Landesliste gewählt. Insgesamt sind 29 Abgeordnete des 21. Bundestages von der CDU, 19 von der AfD, 13 von der SPD, 12 von den Grünen und 6 von der Linken.

Welche BW-Abgeordneten sind am längsten im Bundestag

Die dienstältesten BW-Abgeordneten sind allesamt von der CDU: Olav Gutting, Christian Freiherr von Stetten und Gunther Krichbaum sind seit 2002 dort vertreten. Doch es gibt auch 24 Neulinge, die zum ersten Mal ins Parlament gewählt wurden.