Lebenserwartung: Ältere Männer sind in der Unterzahl

In Baden-Württemberg gibt es mehr ältere Frauen als Männer. Zudem werde diese zahlenmäßige Dominanz mit zunehmenden Alter immer ausgeprägter, teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am Freitag mit. So seien unter den 60- bis unter 80-Jährigen gut 52 Prozent Frauen, bei den 80-Jährigen und Älteren dagegen bereits knapp 61 Prozent. Ursache dafür ist den Angaben zufolge die unterschiedliche Lebenserwartung der Geschlechter. Ein neugeborenes Mädchen kann heutzutage in Baden-Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von 84,2 Jahren hoffen. Bei den Jungen sind es im Schnitt 79,9 Jahre und damit immerhin 4,3 Jahre weniger. "Allerdings hat sich die Lebenserwartung der Männer an die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten etwas angenähert", heißt es in der Mitteilung.