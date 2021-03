Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat zwei Männer festnehmen lassen, die ein illegales Banksystem für schnelle Geldtransfers ins Ausland betrieben haben sollen. Nach Angaben der Ermittler setzten die beiden 26-Jährigen dabei mehr als 150.000 Euro um. Beim sogenannten Hawala-Banking geben Kunden in Deutschland Bargeld ab, das sie schnell ins Ausland transferieren möchten. Ihre Kontaktperson schickt eine Nachricht ins Zielland. Daraufhin wird das Geld direkt aus einer Quelle im Zielland an die Empfänger ausgezahlt. Den eigentlichen Transfer des Geldes übernehmen Kuriere, die die Summen in bar zwischen den beiden Ländern hin und her transportieren. Hawala-Banking ist in Deutschland nicht erlaubt, weil es nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) kontrolliert und genehmigt ist.