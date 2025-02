Feinstaubwerte in BW vorerst gesunken - am Sonntag erhöhtes Risiko für schlechtere Luft

Nach einer erhöhten Feinstaubbelastung in Baden-Württemberg hat sich die Luftqualität dank Regen wieder verbessert. Doch schon ab Sonntag könnte sich das wieder umkehren.

Aufatmen im Land: Nach Tagen relativ schlechter Luft hat der Regen die Feinstaubkonzentration in der Luft wieder sinken lassen. Wie der Deutsche Wetterdienst Baden-Württemberg (DWD) mitteilte, gab es am Mittwochmorgen nur noch am Bodensee erhöhte Werte. Dort sei der Tiefausläufer, der für Regen sorgte, nicht angekommen.

Auf der Immisionskarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zeigen blaue Punkte nun die verbesserte Luftqualität an. Am Montag hatten dort noch rote Punkte eine "sehr schlechte" Luftqualität ausgewiesen.

Regen sorgt für mehr Luftaustausch

Seit Samstag hatte die LUBW gestiegene Feinstaubwerte gemessen. Auslöser war ein Hochdruckgebiet, das über dem Land lag. Durch dieses sanken die Luftmassen und erwärmten sich, was einen Austausch der Luft von oben nach unten verhinderte. So sammelten sich Schadstoffe am Boden. Der gefallene Regen konnte dieses Problem jetzt auflösen.

Die Belastung der Atemluft mit Feinstaub war im Tagesmittel mancherorts höher als an Neujahr, wo oft wegen des Silvester-Feuerwerks Feinstaub-Höchstwerte gemessen werden, sagte Achim Dittler, Feinstaub-Experte vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter der gefährlichen Partikelgröße PM10 war am Montag in Stuttgart mit 68 Mikrogramm überschritten worden. Am Dienstag wurden laut DWD noch 40 und am Mittwoch nur noch 19 Mikrogramm gemessen.

Schlechtere Luft ab Sonntag wieder möglich

Am Sonntag kommt wieder ein Hochdruckgebiet nach Baden-Württemberg. Damit steigt das Risiko eines geringen Luftaustausches und damit erhöhter Feinstaubwerte. Der Staub kann durch Nase und Mund in die Lunge gelangen und je nach Größe Lungenbläschen und den Blutkreislauf schädigen. Empfindliche Menschen sollten deshalb bei schlechter Luftqualität körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.

Quellen von Feinstaub sind laut Umweltbundesamt generell der Straßenverkehr, Kraft- und Fernheizwerke, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern sowie Industrie und Landwirtschaft.