Warnstreik bei Lufthansa - wohl kaum Auswirkungen auf BW

Der für Mittwoch angekündigte Warnstreik beim

Bodenpersonal der Lufthansa dürfte sich in Baden-Württemberg kaum auswirken: Hier gibt es nur wenige Beschäftigte, die streiken könnten.

Mitten in der Urlaubszeit kündigt sich zusätzliches Chaos auf den großen deutschen Flughäfen an: Die Gewerkschaft ver.di hat die Bodenbeschäftigten der Lufthansa bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Er soll am Mittwochmorgen um 3:45 Uhr beginnen und am Donnerstag um 6:00 Uhr enden. Es werde zu "größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen", warnte ver.di.

Kaum Auswirkungen auf Flughäfen in Baden-Württemberg

Nach Angaben von ver.di gibt es in Baden-Württemberg nur am Stuttgarter Flughafen Lufthansa-Bodenpersonal - insgesamt etwa zehn Menschen. Die Bodendienste würden zum größten Teil von Firmen mit anderen Tarifverträgen übernommen. Der zuständige Gewerkschaftssekretär schloss aber nicht aus, dass möglicherweise Lufthansa-Flüge nicht wie geplant in Stuttgart landen werden. Das wäre dann der Fall, wenn sie an anderen deutschen Flughäfen wie Frankfurt oder München nicht starten könnten.

Tarifverhandlungen für Bodenpersonal stocken

Grund für den Warnstreik sind stockende Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Lufthansa für die bundesweit rund 20.000 Beschäftigten in den Bodendiensten. Darunter fallen Jobs in Technik und Logistik. ver.di fordert neuneinhalb Prozent mehr Geld und einen Mindeststundenlohn von 13 Euro für die Mitarbeitenden für die Laufzeit eines Jahres. Die Lufthansa bietet weniger und verweist auf hohe Schulden. Anfang August sollen die Tarifverhandlungen weitergehen.

Lufthansa nennt Warnstreik "unnötig"

Die Lufthansa kritisierte den angekündigten Ausstand als "erhebliche und unnötige Belastung" für Fluggäste und Mitarbeitende. Der Streikaufruf richtete sich an die Beschäftigten aller Lufthansa-Standorte, also etwa in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München oder Berlin.