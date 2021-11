Elternvertreter in Baden-Württemberg genervt: Thema Luftfiltergeräte "wird ausgesessen"

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt. Um Kinder und Jugendliche vor Ansteckungen zu schützen, setzen viele auf Luftfiltergeräte in Schulen und Kitas. Doch wo sind diese Geräte?

Jetzt - kurz vor Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg - bekommt das Thema Raumluftfiltergeräte wieder neuen Schub. Auch im Land werden immer mehr Corona-Infektionen gemeldet. Draußen wird es kühler, das Lüften der Klassenzimmer ist zunehmend ungemütlich. Luftfiltergeräte in Schulen und Kitas könnten da helfen, sind viele überzeugt. Auch Land und Bund sehen Handlungsbedarf und haben Fördergelder in Millionenhöhe bereitgestellt. Und die Praxis?

Landeselternbeirat: "Situation ziemlich verheerend"

"Die Thematik regt mich langsam auf", sagt Michael Mittelstaedt, Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, dem SWR. Man sei kaum weiter als im vergangenen Jahr. Er finde die Situation "ziemlich verheerend" - vor allem an den Grundschulen und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg. Er ärgere sich, dass es nicht endlich vorangehe. Luftfiltergeräte in den Klassenzimmern könnten das Ansteckungsproblem entschärfen, ist Mittelstaedt überzeugt. Die Jungen und Mädchen dort trügen die höchste Last, weil sie ja nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können.

"Es geht so weiter wie bisher. Ich bin wirklich genervt und gereizt. Nein, wir sind für gar nichts gewappnet."

Der Vorsitzende des Landeselternbeirats wirft dem Kultusministerium "Planlosigkeit" vor. Mal werde auf die CO2-Ampeln verwiesen, mal darauf, dass generell viel gelüftet werden müsse. "Man sitzt es noch penetranter aus als bisher", schimpft Mittelstaedt. Zwar seien in vielen weiterführenden Schulen bereits Luftfiltergeräte vorhanden, doch gerade in den kleinen Grundschulen gebe es nur selten diese Geräte. Und dort, betont Mittelstaedt, sitzen die Schwächsten.

GEW kritisiert "schleppende Beschaffung"

Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kommt ebenfalls Kritik. Die Beschaffung der Geräte laufe nur schleppend. In Stuttgart seien 250 angekündigte Geräte noch nicht ausgeliefert, sagt der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Michael Hirn dem SWR und nennt das "enttäuschend".

Auch wenn der Nutzen von Luftreinigungsgeräten unterschiedlich bewertet werde, so würden sie doch von vielen Eltern als zusätzliches Sicherheitselement gesehen. Derzeit - bei steigenden Infektionszahlen - werde der Ruf wieder lauter, so Hirn. Eben gerade weil Kinder unter zwölf Jahren insbesondere in Kitas und Grundschulen nicht geimpft werden könnten.

Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe melden Erfolge

Nach Auskunft von Norbert Brugger, Dezernent beim Städtetag Baden-Württemberg haben die größten Städte im Land Klassenräume, die nur schwer zu lüften sind, "weitestgehend mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet". Diese Information habe er am Donnerstag zum Beispiel von Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe bekommen, sagt Brugger.

Zugleich laufe die Förderrichtlinie zur Beschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten noch bis zum 20. Dezember. Insgesamt stehen laut Brugger vom Land 70 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung, vom Bund weitere 26,1 Millionen Euro. Pro Gerät würden maximal 2.500 Euro beigesteuert. Bei Räumen, die nur schwer gelüftet werden können und in denen sich Kinder unter zwölf Jahren aufhalten, seien es maximal 3.750 Euro pro Luftfiltergerät.

Künftig, so Brugger, setzten viele Städte jedoch "auf eine nachhaltigere Lösung". Sie wollten in den Klassenzimmern zunehmend Klimaanlagen einbauen, die für einen Luftaustausch sorgen.

Landkreise fühlen sich "gut gerüstet"

An den Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sei ein Großteil der bestellten Geräte bereits ausgeliefert und im Einsatz, teilt der Landkreistag auf SWR-Anfrage mit. Konkret heißt es zum Beispiel beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg, dass für 13 berufliche Schulen, vier SBBZ und zwei Schulkindergärten insgesamt 76 Raumluftgeräte bestellt wurden. Sie alle seien bereits geliefert worden. Im Kreis Esslingen sind bei den acht beruflichen Schulen und den drei SBBZ insgesamt 50 dieser mobilen Raumlüftungsgeräte im Einsatz, sagt eine Sprecherin des Landkreises.

Laut Landkreistag muss aber gutes Durchlüften nach wie vor höchste Priorität haben - auch im Winter: "Insgesamt sehen sich die Landkreise als Schulträger aufgrund des Gesamtpakets der Hygienemaßnahmen an Schulen gut gerüstet."

Kultusministerium: 1.500 Anträge für mobile Luftfiltergeräte

Die Schulträger haben laut Kultusministerium Baden-Württemberg bis Ende Oktober 1.500 Meldungen für die Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten und CO2-Sensoren gestellt. Sie umfassen bislang ein finanzielles Fördervolumen von etwa 60 Millionen Euro, so das Ministerium. Was die konkrete Umsetzung betrifft, wird auf die Träger und Schulen vor Ort verwiesen.