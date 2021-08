Die Diskussion um Luftfilter an Schulen läuft - Die Stadt Stuttgart will nach einer Studie nun welche für Klassenzimmer anschaffen, die schlecht gelüftet werden können. Das Land stellt den Schulen 60 Millionen Euro für Luftfilter zur Verfügung. Mehrere Schulen in Baden-Württemberg wollten nicht so lange warten. Sie haben bereits Fakten geschaffen - und entsprechende Geräte in Eigenregie angeschafft. So zum Beispiel eine Gemeinschaftsschule in Weil der Stadt (Landkreis Böblingen).