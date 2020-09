Mittlerweile weiß man, dass das Coronavirus in winzig kleinen Tröpfchen, sogenannten Aersolen, minutenlang in der Luft schweben kann. Gute Durchlüftung ist daher eine entscheidende Schutzmaßnahme. Draußen ist das kein Problem, aber in geschlossenen und schlecht durchlüfteten Räumen muss auf kreative Lösungen gesetzt werden. Darunter fallen beispielsweise Kneipen und Restaurants. Und die Wirte, die ihre Gäste nicht draußen in der Kälte bedienen wollen, müssen sich überlegen, wie sie es schaffen, die Luft von Viren rein zu halten. Können Luftfilter da helfen?