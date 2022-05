BW-Gesundheitsminister Lucha will an Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen festhalten

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hält die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen weiterhin für sinnvoll. Damit widerspricht er dem Vorstoß von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Dieser hatte am Donnerstag vorgeschlagen, künftig auf Masken in Bussen, Bahnen und Flugzeugen zu verzichten. Dagegen sieht Lucha in den Masken weiterhin eine einfache Möglichkeit, sich vor Infektionen mit dem Coronavirus zu schützen. Auf SWR-Anfrage sagte ein Sprecher: "Minister Lucha steht dem Vorstoß des Bundesverkehrsministers aus infektiologischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt sehr skeptisch gegenüber. Sicher werden sich die zuständigen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker dazu im Kreis der Gesundheitsministerinnen und -minister austauschen." Auch das Bundesgesundheitsministerium lehnt Wissings Vorstoß ab. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb auf Twitter, mit täglich bis zu 150 Corona-Toten und einer immer noch sehr hohen Inzidenz "fehlt der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten".