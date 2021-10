Lucha will anderes Strafrecht nach Ausbrüchen aus Weinsberger Psychiatrie

Die jüngsten Ausbrüche aus der Psychiatrie in Weinsberg haben landesweit für Aufregung gesorgt. BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) will ein reformiertes Strafrecht.

In einer Sondersitzung des Landtags-Sozialausschusses verwies Lucha auf die hohe Zahl von zu Unrecht in die Psychiatrie eingewiesenen Straftätern. Immer mehr Straftäter mit vermeintlicher Suchtproblematik kämen in den sogenannten Maßregelvollzug, weil der entsprechende Paragraf im Strafgesetzbuch unscharf gefasst sei. Man brauche so schnell wie möglich eine Gesetzesänderung, die bereits eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe angeregt habe.

Opposition sieht weiter Sicherheitsprobleme

In den letzten vier Jahren sei die Zahl der Patienten im Maßregelvollzug um mehr als 20 Prozent auf knapp 1.300 gestiegen, gleichzeitig werde jede zweite Suchttherapie abgebrochen, betonte der Minister. Die Opposition sieht weiter Probleme bei den Sicherheits-Vorkehrungen. Hier warte er noch auf konkrete Antworten, sagte der SPD-Abgeordnete Jonas Nicolas Weber nach der Sitzung.

Spektakulärer Ausbruch sorgte für Aufregung

Vor drei Wochen waren vier als gefährlich geltende Straftäter nach Therapieabbrüchen aus der Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflohen, drei von ihnen wurden mittlerweile gefasst, zwei von ihnen in Spanien. Ein 40-Jähriger ist noch auf der Flucht. Die Ermittlungsbehörden halten es für möglich, dass auch er sich im Ausland aufhält. Patienten flüchten immer wieder aus Psychiatrien. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg nach früheren Angaben des Gesundheitsministeriums 47 solcher Fälle bei 1.252 Patienten landesweit.