Die Wirte und Hoteliers am Bodensee fürchten wegen unterschiedlicher Regelungen in mehreren Kreisen ein komplettes Durcheinander. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wies die Kritik zurück. "Das hat uns der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim so vorgegeben", sagte Lucha dem SWR.