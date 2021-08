per Mail teilen

Geimpft, genesen, getestet - seit Montag gilt in Baden-Württemberg die 3G-Regel. Für ein unkompliziertes Leben muss man sich gegen Corona impfen lassen, so die Botschaft.

Man könne Menschen, die vollständig geimpft sind, die Teilhabe am öffentlichen Leben und ihre Freiheitsrechte nicht mehr verwehren, erklärte der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) im SWR Interview.

Laut der neuen Corona-Verordnung fallen die Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene weitgehend weg. Menschen ohne Impfung oder Genesung dürfen an vielen Bereichen des öffentlichen Lebens jedoch nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Antigentest teilhaben. Clubs und Diskotheken dürfen sogar nur noch geimpfte, genesene und PCR-getestete Gäste einlassen. Zur Kritik, PCR-Tests seien sehr teuer, sagte Lucha: "Es geht nicht um Teste. Es geht darum: Wer geimpft ist, hat ein unkompliziertes Leben."

"Das ist die Botschaft hinter der Botschaft. Lassen Sie sich impfen und alle Fragen um die Teste sind irrelevant."

Inzidenzwert bleibt weiterhin wichtig

Mit den 3G-Regeln gebe es keine Beschränkungen mehr, die sich an einer Inzidenzzahl orientierten. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, spielt jedoch laut Lucha weiter eine Rolle zur Beurteilung der Lage. Wie bei der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vereinbart, würden aber auch die Auslastung der Intensivbetten, die Impfquote und die Summe schwerer Verläufe sowie die Belastung des Gesundheitssystems und der R-Wert (Reproduktionsfaktor) herangezogen.

Lucha: Baden-Württemberg geht keinen Sonderweg

Baden-Württemberg gehe dabei keinen Sonderweg. "Wir setzen die Ergebnisse der MPK konsequent um", so Lucha. Man setze die Verordnungsänderung, die sowieso in einer Woche anstehen würde, nur jetzt schon um, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit hätten.

Strobl: Nicht nachlassen beim Impfen

Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte am Montag, mit der Anpassung der Corona-Verordnung käme ein Stück Normalität zurück. "Wir dürfen jetzt erst recht nicht nachlassen - weder im achtsamen Umgang miteinander, noch beim Impfen", so Strobl. Die aktuelle Corona-Verordnung beinhalte nur noch wenige Einschränkungen für Geimpfte und Genese, sagte der Innenminister weiter. Das Zusammenspiel von Corona-Maßnahmen und steigender Impfbereitschaft seit der Schlüssel zum Erfolg. Als positives Beispiel nannte Strobl die baden-württembergische Polizei. Hier habe man bei den Erstimpfungen bereits eine Quote von fast 80 Prozent erreicht.