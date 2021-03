Baden-Württembergs Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha (Grüne) hat den Rückzug der Türkei aus einem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt kritisiert. Der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte er, es sei nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Frauen in der Türkei, sondern weltweit. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor per Dekret den Austritt aus der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen verkündet. Das internationale Abkommen war 2011 vom Europarat ausgearbeitet worden. In der türkischen Stadt Istanbul protestierten am Samstag wegen des Austritts nach Angaben der Veranstalter tausende Menschen auf der Straße.