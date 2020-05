per Mail teilen

Menschen in baden-württembergischen Pflegeheimen müssen besonders harte Schutzmaßnahmen hinnehmen. Aktuell dürfen keine Besucher rein und Bewohner nur in Ausnahmefällen raus. Das soll sich bald ändern.

Gesundheitsminister Lucha: Flächendeckende Tests in allen Pflegeheimen Pflegepersonal und Bewohner von Pflegeheimen in Baden-Württemberg sollen flächendeckend auf das Coronavirus getestet werden - auch wenn sie keine Symptome haben, erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in "Zur Sache Baden-Württemberg".

Pflegepersonal und Bewohner von Pflegeheimen in Baden-Württemberg sollen flächendeckend auf das Coronavirus getestet werden - auch wenn sie keine Symptome haben. Das hat Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im SWR-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" angekündigt.

"Wenn wir alle durchtesten, haben wir einen klaren Stand", so Lucha. Denn künftig sollen Bewohner von Pflegeheimen wieder mehr am sozialen Leben teilhaben können.

Ausgangsverbot soll aufgehoben werden

"Am Wochenende werden wir beschließen, das Ausgangsverbot aufzuheben", sagte Lucha. Es werde derzeit eine landesweite Strategie für alle Heime entwickelt. Unter Beachtung der Hygienemaßnahmen könnten dann bald wieder Besuche in Pflegeheimen möglich sein. "Wir haben die Altenheime nicht vergessen", so der Gesundheitsminister.

Bisher waren Besuche von Angehörigen verboten, nur in begründeten Einzelfällen durften Senioren die Heime verlassen.

Heimbewohner in der Krise Über ein Drittel aller Covid19-Toten gibt es in Pflegeheimen. Die Zahl steigt trotz Abriegelung und Besuchsverbot. Wie konnte es soweit kommen?

Schutzkleidung: "Situation hat sich normalisiert"

Zuletzt hatte es immer wieder teils dramatische Corona-Ausbrüche in baden-württembergischen Altenheimen gegeben. In Bretten bei Karlsruhe starben allein 36 Senioren einer Einrichtung - auch weil entsprechende Schutzkleidung fehlte.

Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie sei es extrem schwierig gewesen, entsprechendes Equipment zu besorgen. Lieferketten hätten nicht mehr funktioniert, sagte Lucha. Bestellte Pakete aus China hätten statt Masken Sägespäne enthalten. Inzwischen habe sich die Situation aber normalisiert.